Мосгорсуд приговорил к 15 и 16 годам заключения фигурантов дела об убийстве криминального авторитета Япончик

Мосгорсуд приговорил к 15 и 16 годам заключения фигурантов дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Это чуть меньше, чем просила прокуратура.

Ранее присяжные сочли Джамбула Джанаши и Муртази Шаданию виновными по всем предъявленным статьям.

Нападение на Иванькова было совершено в 2009 году. По делу об убийстве криминального авторитета проходят еще несколько человек. Один из них полностью признал свою вину и был приговорен к 14 годам колонии строго режима, еще двое заочно арестованы.

