Премьер-министр Великобритании сообщил о первой подтвержденной смерти от штамма «омикрон»

Борис Джолнсон рассказал, что омикрон часто становится причиной госпитализации и только недавно подтвердился первый летальный случай пациента с подтвержденным диагнозом. На фоне этого Джонсон призвал граждан активнее вакцинироваться. По его словам, двух компонентов прививки может быть недостаточно для полной защиты, поэтому необходима третья – бустерная – часть. В британском правительстве также уверены в том, что из-за высокой заразности «омикрон» может распространяться по миру в геометрической прогрессии. В связи с этим есть вероятность того, что уже этой зимой количество заражений станет максимальным, а это в свою очередь обрушит Национальную службу здравоохранения Королевства.

Новый тип коронавируса был обнаружен в ЮАР и Ботсване в конце ноября. Уже спустя несколько дней Всемирная организация здравоохранения признала его «вызывающим озабоченность». По последним данным ВОЗ, этот штамм обнаружен в 63 странах мира, в том числе и в России. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой в стране 16 подтвержденных случаев.

В связи с распространение опасной инфекции большинство стран вновь вынуждены закрывать свои границы, а также ужесточать ковидные ограничения.