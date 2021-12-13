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15:34, 13 декабря 2021

Совет ЕС по иностранным делам утвердил санкции против российской частной военной компании «Вагнер»

A также ряда связанных с ней лиц.
Совет ЕС по иностранным делам утвердил санкции против российской частной военной компании «Вагнер», а также ряда связанных с ней лиц, – сообщает агентство Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Более конкретная информация появится после того, как в Брюсселе будут опубликованы соответствующие юридические акты. Ранее появлялись сведения, что санкции коснутся, в частности, бизнесмена Евгения Пригожина.  


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