A также ряда связанных с ней лиц.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил санкции против российской частной военной компании «Вагнер», а также ряда связанных с ней лиц, – сообщает агентство Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Более конкретная информация появится после того, как в Брюсселе будут опубликованы соответствующие юридические акты. Ранее появлялись сведения, что санкции коснутся, в частности, бизнесмена Евгения Пригожина.