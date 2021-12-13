Рабочие сбивают молотами декор с фасада «дома-самолета» в ходе реконструкции в центре Москвы – мундепутат

Рабочие сбивают молотами декор с фасада «дома-самолета» в ходе реконструкции в центре Москвы. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина.

«Жители сообщают, что буквально сбиваются молотами очень ценный декор, это элементы рельефа, который входит в предмет охраны этого памятника. Это уникальный памятник конструктивизма, дом-самолет на 1-й Фрунзенской 3а строение 1, который обладает декорированными элементами, это крайне редкое явление для архитектуры данного периода. Сейчас очень грубым образом срываются элементы этого декорированного пояса, фактически происходит гибель памятника. На наш взгляд, нарушается порядок выдачи документов, мы опасаемся, что этот дом погибнет в результате так называемых работ по реставрации. Мы знаем, что проект принадлежит архитектурному бюро Алексея Гинзбурга, но сам он отказался от авторского надзора, по его собственным словам. Авторский надзор осуществляют неизвестные нам лица, ощущение, что уровень ответственности у этих лиц на нуле за этот памятник», — сказала она.

Муниципальные депутаты района Хамовники намерены провести проверку документов о реставрации «дома-самолета» на 1-й Фрунзенской улице. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В 1930-е годы в «доме-самолете» располагался центральный корпус Всесоюзной строительной выставки.

Эксперты считают, что это здание играет важную роль в формировании исторического облика Хамовников.