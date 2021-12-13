Z Архив новостей новости
5 1 6 76
Эксклюзив Эха 14:55, 13 декабря 2021

Рабочие сбивают молотами декор с фасада «дома-самолета» в ходе реконструкции в центре Москвы – мундепутат

Рабочие сбивают молотами декор с фасада «дома-самолета» в ходе реконструкции в центре Москвы. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина.

«Жители сообщают, что буквально сбиваются молотами очень ценный декор, это элементы рельефа, который входит в предмет охраны этого памятника. Это уникальный памятник конструктивизма, дом-самолет на 1-й Фрунзенской 3а строение 1, который обладает декорированными элементами, это крайне редкое явление для архитектуры данного периода. Сейчас очень грубым образом срываются элементы этого декорированного пояса, фактически происходит гибель памятника. На наш взгляд, нарушается порядок выдачи документов, мы опасаемся, что этот дом погибнет в результате так называемых работ по реставрации. Мы знаем, что проект принадлежит архитектурному бюро Алексея Гинзбурга, но сам он отказался от авторского надзора, по его собственным словам. Авторский надзор осуществляют неизвестные нам лица, ощущение, что уровень ответственности у этих лиц на нуле за этот памятник», — сказала она.

Муниципальные депутаты района Хамовники намерены провести проверку документов о реставрации «дома-самолета» на 1-й Фрунзенской улице. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В 1930-е годы в «доме-самолете» располагался центральный корпус Всесоюзной строительной выставки.

Эксперты считают, что это здание играет важную роль в формировании исторического облика Хамовников.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 122 6 24591 06.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 121 6 15255 08.12
Новости

фото: nord-stream2.com Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» сейчас не может быть одобрен Министр считает, что российский газопровод на данный момент не соответствует нормам ЕС…

5 69 6 11278
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 86 6 12882 10.12
Блоги

+ Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове 00:06 Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове Число пострадавших при взрыве выросло до 12...

5 84 6 12709 10:34
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 190 6 29628 07.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Одиночество И на вызовы этого иллюзорного, придуманного им самим мира он начинает отвечать вполне реальными действиями. И перекраивается бюджет, и приводятся в боевую готовность войска…

5 114 6 18317 08:36
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 240 6 43179 10.12
8читать ;смотреть
Новости

Как минимум 10 подростков пострадали в результате взрыва на территории женского монастыря в Серпухове Выпускник гимназии, устроивший самоподрыв, выжил…

5 98 6 17968
Блоги

Вячеслав Володин: Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы…

5 40 6 7440 06:32
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

На Саммит демократий неча пенять, коли… Вот эти талантливые инновационные мозги как раз и «утекают» в более процветающие, свободные и, да, демократические и правовые государства. К сожалению, это отмечается и в России тоже…

5 144 6 27402 12.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Зеленоглазое такси. А кто в 90-е не колымил? Рассказ Владимира Путина о том, что он подрабатывал частным извозом или «колымил», как говорят в народе, сделал его гораздо ближе к тому самому глубинному народу, из которого он сам и вышел…

5 54 6 10787 12.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 42 6 8835 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 57 6 13022 07.12
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 103 6 26492 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 219 6 55710 07.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В сфере банковских переводов начинают действовать новые правила Согласно требованиям, любой банк будет вправе блокировать карту человека, если сочтет какую-то операцию сомнительной…

5 15 6 18872
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 28 6 75375 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Хотите ли вы, чтобы вашим соседом был полицейский?
5 13 6 5258 08.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Эхо грядущей войны Разговор Байдена с Путиным отчаянная – последняя? – попытка Запада предотвратить войну. Запад не хочет этой войны не столько из приверженности гуманистическим ценностям…

5 224 6 121615 08.12
Блоги

+ Нобелевская речь Дмитрия Муратова Нобелевская речь Дмитрия Муратова Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании…

5 232 6 88191 10.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9354622
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5109344

Сегодня в эфире