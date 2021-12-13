В Кремле надеются, что заявления Лукашенко не помешают РФ безупречно выполнять свои обязательства по контрактам с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности перекрыть поставки газа в Европу в ответ на новые санкции. В Кремле надеются, что заявления президента Лукашенко не помешают России безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам с Европой. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», – сказал он.