Песков: Меры по предотвращению распространения ковида должны сочетаться с тем, чтобы не рождать неудобств для людей

Госдума отложит рассмотрение законопроекта об использовании QR-кодов в общественном транспорте. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, меры по предотвращению распространения и защите от ковида должны сочетаться с тем, чтобы не рождать существенных неудобств и неприятностей для людей. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно же, людей слышат и анализирует де-факто ситуацию. При необходимости, продолжающейся, настоятельной необходимости, принятия мер по предотвращению распространения и защиты от ковида, все-таки это должно сочетаться с тем, чтобы это не рождало существенных неудобств и неприятностей для людей. Президент об этом знает, президент слышал, и он свою принципиальную позицию высказал ранее. <...> Сложность этого законопроект в плане реализации таким образом, чтобы не привнести новых проблем для людей, привело к тому, чтобы было принято такое решение», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что граждан продолжат убеждать вакцинироваться.

«Мы продолжим убеждать людей вакцинироваться. Все профессионалы продолжат убеждать людей, продолжат работу по популяризации вакцин, по разъяснению безальтернативности вакцинирования и ревакцинирования, работа будет продолжена. <...>Мы будем руководствоваться интересами наших людей, интересами россиян.

Это та самая Сцилла и Харибда, когда нужно, с одной стороны, обеспечить защиту здоровья, защиту населения от пандемии, а с другой стороны не убить ту же самую экономику, не создать каких-то чрезвычайных проблем для людей», — заключил он.