Тема распространения нового штамма «омикрон» будет поднята на совещании Путина с членами правительства – Песков

Тема распространения нового штамма коронавируса «омикрон» будет поднята на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Они [российские ПЦР-тесты] не показывают штамм, но они показывают наличие коронавируса. Это [выявление «омикрона»] нигде невозможно, это требует отдельных исследований, отдельных тестов. Я скажу так, тема эта есть, во вторник будет совещание с членами правительства у Путина, там скорее всего Татьяна Алексеевна [Голикова] участников проинформирует о том самом правительственном плане, который по поручению президента был разработан в отношении «омикрона», — сказал он.