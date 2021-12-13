Журнал The Times сегодня объявит Человека года — победителя выберет редакция издания

Неделю назад своего человека года выбрали читатели The Times в рамках интернет-голосования — победителем стал президент Бразилии Жаир Больсонаро.

9 миллионов человек приняли участие в выборе человека года на сайте журнала The Times, и победителем народного интернет-голосования стал президент Бразилии Жаир Больсонаро с 24% голосов.

Победу неоднозначному лидеру, в отношении которого верховный суд Бразилии постановил провести расследование, после того, как Больсонаро заявил, что вакцина от коронавируса увеличивает шансы на заражение СПИДом, обеспечила армия его поклонников.

Дональд Трамп, чьи сторонники захватили Капитолия 6 января в попытке отменить результаты выборов, занял второе место по версии читателей Тайм с 9% голосов. На третьем — медицинские работники с результатом в 6.3%, на четвертом — Алексей Навальный с 6%. На пятом месте — ученые, разработавшие вакцины от коронавируса. Алексей Навальный ранее попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии The Times.

Впервые объявление Человека Года журналом The Times состоится не в телеэфире, а на YouTube на канале The Times в рамках специального выпуска. Начало в 15.30 по Московскому времени.