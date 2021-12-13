ТАСС: Министры иностранных дел Евросоюза решили ввести санкции против частной военной компании «Вагнер»

Министры иностранных дел Евросоюза решили ввести санкции против частной военной компании «Вагнер», – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. Уточняется, что решение принято без обсуждения. Санкции вводятся против четырех юридических и восьми физических лиц – за «злостное нарушение прав человека в разных странах».

Под санкциями ЕС уже находится российский бизнесмен Евгений Пригожин, которому, по некоторым данным, принадлежит ЧВК Вагнера. Сам Пригожин это отрицает.

Официально о санкциях против группы Вагнера будет объявлено сегодня в течение дня.