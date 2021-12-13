Татьяна Голикова: Россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить сертификат на 6 месяцев

Людям, у которых с нового года обнаружат коронавирусную инфекцию, предложат сдать анализы на антитела.

При их наличии переболевшим выдадут сертификаты о перенесённом заболевании сроком на год, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Те, кто откажется делать тест, но при этом имеет антитела, получат сертификат на полгода, соответственно столько же будет действовать цифровой код.

Кстати, чиновница не считает, что он ограничивает права россиян. Она также назвала условие доступа в общественные места людей с медотводом от прививки. Им понадобится отрицательный ПЦР-тест. Это как уточнила вице-премьер прописано в проекте закона о QR-кодах для посещения общественных мест.

Голикова также оценила в 56 процентов уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. По её словам, растёт число тяжёлых пациентов с ковидом в 24-х регионах. Она также отметила, что Россия продолжает договариваться с ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Их, в случае если переговоры увенчаются успехом, будут применять в России наряду с отечественными препаратами.

Голикова также сообщила, что новый штамм омикрон выявили уже у 16-ти россиян, которые вернулись из ЮАР. По мнению специалистов, эта разновидность инфекции опаснее предыдущих.