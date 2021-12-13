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Эксклюзив Эха 12:47, 13 декабря 2021

Самоподрыв на территории монастыря в Серпухове может быть связан с общим напряжением, на фоне пандемии

Самоподрыв подростка у входа в гимназию при монастыре в Серпухове может быть связан с общим напряжением, в котором живут подростки на фоне пандемии. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» детский физиолог, академик РАО Марьяна Безруких.

«Общее напряжение, стресс, в котором мы живем сейчас, увеличивает агрессию. Мы можем ожидать неадекватные поступки, потому что жить в ситуации токсического хронического стресса в течение длительного времени человек не может, это очень сложная ситуация. У подростков любая ситуация сложная, но эти два года пандемии усилили общее функциональное напряжение», – сказала она.

12 подростков пострадало в результате взрыва у входа в гимназию на территории женского монастыря в Серпухове. 18-летнему выпускнику гимназии, совершившему самоподрыв, оторвало ногу, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мотивом преступления, по предварительным данным, стала травля, которой подросток подвергался во время учебы в православной гимназии. Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова назвала нападавшего террористом. По данным уполномоченной, от взрыва пострадали дети в возрасте от 11 до 17 лет. РПЦ обещает оказать помощь пострадавшим от взрыва.


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