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11:39, 13 декабря 2021

Татьяна Голикова: Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не ограничивает права граждан

фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Вице-премьер заявила, что появится единый документ о вакцинации, перенесенном коронавирусе и медицинском отводе.

По ее словам, россияне, привитые за рубежом российским «Спутником» или иностранной вакциной, смогут получить российский ковид-сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела.

Сегодня же стало известно, что Госдума не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом объявил спикер палаты Вячеслав Володин, сославшись, в том числе, на мнения регионов и граждан.


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