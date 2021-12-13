Татьяна Голикова: Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не ограничивает права граждан

Вице-премьер заявила, что появится единый документ о вакцинации, перенесенном коронавирусе и медицинском отводе.

По ее словам, россияне, привитые за рубежом российским «Спутником» или иностранной вакциной, смогут получить российский ковид-сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела.

Сегодня же стало известно, что Госдума не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом объявил спикер палаты Вячеслав Володин, сославшись, в том числе, на мнения регионов и граждан.