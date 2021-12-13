Более 70 депутатов московского отделения партии Яблоко подали групповой иск в Замоскворецкий суд

Они требуют восстановить их регистрацию в рядах членов политического объединения.

Подписавшие иск полагают, что решение московского бюро нарушает прописанный в законе принцип равенства членов партии, поскольку не дает им возможность избираться на партийные посты и участвовать в принятии решений.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» процедура перерегистрации в партии прошла в начале ноября. Одной из главных целей была чистка рядов.

Среди тех, кто подпадал под нее оказались не проявлявшие политической активности, а также критики руководства Яблока и те, кто поддерживал на выборах политических противников и дискредитировал движение лживыми заявлениями. Таковых оказалось почти 200 человек. Пока они остаются членами партии, но могут лишиться билетов.

В руководстве поясняют, что проблема стоит давно соответствующие нормы устава будут обсуждаться на декабрьском съезде Яблока.

Подписавшие иск ссылаются на решение Верховного суда от 2006 года, в котором недопуск незарегистрированных членов карельского отделения Яблока к процессу выдвижения кандидатов в депутаты был признан нарушением закона.