Защита Сергея Зуева просит Мосгорсуд как можно скорее назначить дату рассмотрения апелляционной жалобы

Защита Сергея Зуева, ректора Шанинки – Московской высшей школы социальных и экономических наук – просит Мосгорсуд как можно скорее назначить дату рассмотрения апелляционной жалобы.

Адвокаты считают, что жизнь Зуева под угрозой из-за невозможности оказания должной медицинской помощи в СИЗО, – сообщает агентство «Интерфакс».

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Своей вины он не признаёт. На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости держать Зуева под стражей. После этого защита ректора попросила следователя заменить меру пресечения на подписку о невыезде.