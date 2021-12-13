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11:09, 13 декабря 2021

Защита Сергея Зуева просит Мосгорсуд как можно скорее назначить дату рассмотрения апелляционной жалобы

фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Защита Сергея Зуева, ректора Шанинки – Московской высшей школы социальных и экономических наук – просит Мосгорсуд как можно скорее назначить дату рассмотрения апелляционной жалобы.

Адвокаты считают, что жизнь Зуева под угрозой из-за невозможности оказания должной медицинской помощи в СИЗО, – сообщает агентство «Интерфакс».

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Своей вины он не признаёт. На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости держать Зуева под стражей. После этого защита ректора попросила следователя заменить меру пресечения на подписку о невыезде.


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