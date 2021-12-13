Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса заразился коронавирусом

В канцелярии президента сообщили, что глава государства чувствует себя хорошо. Он находится на самоизоляции в Кейптауне. Президентские полномочия в течение предстоящей недели будет исполнять вице-президент Дэвид Мабузе.
2021-12-13T10:39:58+03:00
2021-12-13T10:45:22+03:00
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10:39, 13 декабря 2021
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