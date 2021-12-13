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10:14, 13 декабря 2021

Крупнейшие российские правообладатели и компании подпишут новый меморандум по борьбе с пиратством в интернете

Систематические нарушители меморандума, будут удаляться из поисковой выдачи, что по мнению авторов документа затруднит доступ к пиратскому контенту и увеличит популярность легальных источников аудио-визуальной продукции. З

а три года действия меморандума было удалено более 30 миллионов ссылок и большинство пиратских сайтов прекратили существование, однако некоторым удалось выжить за счет разнообразных уловок.

С одной из таких – доменными склейками предлагается бороться особенно активно. Эта уловка позволяет ссылке оставаться в поисковиках на тех же позициях, что и уже удаленная. К сайтам, принадлежащим публичным компаниям санкции применять не будут. Действие меморандума планируется распространить и на книжную и музыкальную индустрию. Представители уже получили предложение присоединится к крупнейшим телекомпаниям и интернет площадкам, подписавшим первую версию документа.

Новая версия меморандума будет действовать до принятия соответствующего закона, который уже внесен в Государственную Думу.


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