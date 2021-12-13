В Госдуме состоится заседание фракции «ЕР», на котором с участием министров будут обсуждаться законопроекты о QR-кодах

При этом спикер Госдумы сообщил, что законопроект о QR-кодах на транспорте снимается с рассмотрения.

На встрече будут присутствовать вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Виталий Савельев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первой в очереди на обсуждение стоит фракция «Единая Россия». Как рассказал председатель нижней палаты парламента, единоросс Вячеслав Володин, предстоит сложная работа по оценке готовности регионов к новым требованиям.

При этом за несколько часов до анонсированного обсуждения с министрами Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с обсуждения. По его словам, к такому решению депутаты пришли после учета мнений субъектов и обращений граждан. Фактически же отзыв документа должен состояться сегодня же заседании Совета Госдумы.

Сама инициатива почти сразу после внесения в нижнюю палату вызвала активное негодование граждан. Только накануне в нескольких российских городах прошли митинги против введения цифровых кодов.

Как ожидается, обсуждение вопроса продлится до 16 часов по Москве.

Социологические опросы показывают, что 76% россиян отрицательно относятся к введению QR-кодов. Об этом сообщил «Левада-центр*», который российские власти считают иностранным агентом.

Cоциолог Константин Гаазе в эфире «Эхо Москвы» связал снятие с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте с падением рейтинга доверия президенту: «В игру административно-санитарных сил в ноябре вмешалась администрация президента, которой по большому счету совершенно… нельзя сказать все равно на пандемию, но для которых другие важны показатели, в частности рейтинг доверия президенту Владимиру Владимировичу Путину…»

* "Левада-Центр" - НКО, признанное иностранным агентом.