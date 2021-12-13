Тверской суд продолжит рассматривать дело против Вячеслава Игумнова, который бросил в полицейских сигнальную шашку

Это произошло на акции в поддержку политика Алексея Навального.

21-летнему Вячеславу Игумнову предъявили обвинения по уголовной статье о хулиганстве. Следствие утверждает, что 23-его января в центре Москвы он зажёг пиротехническое сигнальное устройство и бросил в сотрудников полиции.

Ранее СК сообщал, что участник акции признал вину и раскаялся. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой Игумнов подтверждает, что приехал с товарищами в Москву для принятия участия в незаконном митинге. Он сказал, что кинул в полицейских световую шашку и пытался вступит с ними в конфликт. Также обвиняемый извинился за свои действия и призвал всех людей не выходить на несанкционированные митинги.

Слушания по этому делу проходят с апреля. Их неоднократно откладывали по причине неявки свидетелей, защитника или недоставления подсудимого в суд.

Митинги в поддержку Навального прошли 23-его января более чем в ста российских городах. Задержано было несколько тысяч человек.