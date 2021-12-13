По разным данным, от 7 до 8 человек пострадали в результате взрыва на территории женского монастыря в Серпухове

Главный редактор местного портала ОКА.FM Дмитрий Староверов рассказал в эфире телеканала «Дождь*», что взрыв прогремел во время утренней молитвы.
По данным интернет-издания Znak.com, непосредственно перед взрывом молодого человека видели сидящим на ступенях школы с большим ножом в руках. Личность подозреваемого установлена. На его странице в социальной сети нет никакой информации о готовящемся нападении, только юмор и кадры из игр.
Обстоятельства происшествия уточняются. По предварительной информации, мотивом преступления могла стать ненависть к учителям школы и монахиням из-за того, что во время учебы подросток подвергался травле.
По неподтвержденной информации, он погиб. По предварительным данным, мотивом преступления стала неприязнь к учителям школы и монахиням. Во время учебы подросток подвергался травле.
Следственный комитет сообщает о том, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На место выехали следователи и криминалисты, а также прокурор Московской области.