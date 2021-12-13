Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у берегов Швеции

При этом один из кораблей перевернулся, – сообщает шведский телеканал SVT. По его данным, одно из судов зарегистрировано в Дании, а второе в Великобритании.
Данных о численности экипажей пока нет. На месте проводятся поисково-спасательные операции.
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При этом один из кораблей перевернулся, – сообщает шведский телеканал SVT. По его данным, одно из судов зарегистрировано в Дании, а второе в Великобритании.
Данных о численности экипажей пока нет. На месте проводятся поисково-спасательные операции.