Украинский политолог Карасев не сомневается, что приговор Януковичу будет обвинительным

Верховный суд Украины сегодня огласит мотивировочную часть решения на приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене. Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев не сомневается, что приговор будет обвинительным. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Решение Верховного суда будет не в пользу Януковича. Это никого не удивит, потому что есть консенсус между украинской элитой и судейским корпусом, что Янукович — это прошлое Украины. И никаких протестов против такого решения не будет», — сказал он.

В.Карасев считает, что возникновение этой темы в медиа-пространстве связано с желанием защиты экс-президента привлечь внимание к данной проблеме, и вряд ли решение суда повлияет на политический процесс в Украине.

«Почему сейчас это опять поднялось, по-моему, это была инициатива адвокатов — привлечь внимание ко всей этой проблеме. Янукович тоже начал свою активность на Украине на годовщину Майдана, он выступил с письменным обращением к Украине. Властям это нужно для того, чтобы продемонстрировать, что полностью они отмежеваны от прошлого режима времен Януковича. Что никаких тайных сговоров, либо тайных нитей или связей нет. На этом могут попиариться, но сказать, что это какое-то судьбоносное решение будет, и что оно как-то повлияет на политический процесс в Украине, даже не стоит говорить — это очень-очень далеко от реального положения дел,» – сказал он.

В.Карасев добавил, что решение будет заочным, и применить его пока будет невозможным.

«Это решение заочное. Возможно, в каком-то гипотетическом случае, если что-то будет меняться сильно, тогда все эти решения могут быть отменены, но имплементировать это решение с процессуальной точки зрения невозможно. Здесь цель исключительно такая политико-символическая, морально-политическая — наказать тех, наказать того президента, который вышел за рамки своих конституционных полномочий, и, спасая свою власть, пытался привлечь на территорию иностранный войска. Это урок многим политикам в Украине, что шутить или нарушать присягу президента, конституцию непозволительно даже главе государства. А если он нарушает, то последнее слово скажет протестующий народ, у которого всегда есть право на восстание», — заключил политолог.