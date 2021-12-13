В сфере банковских переводов начинают действовать новые правила

Согласно требованиям, любой банк будет вправе блокировать карту человека, если сочтет какую-то операцию сомнительной.

В частности, если гражданин оформил карту для личных целей, но оплачивает через нее поставки товара, аренду офиса или совершает другие коммерческие операции, то счет могут заблокировать. Чтобы этого не произошло, отмечают юристы, необходимо указывать назначение платежа.

Аналогичная ситуация складывается и простыми переводами денег с карты на карту. Если такие операции будут совершаться часто, то банк может заподозрить гражданина в уходе от уплаты налогов на доходы физических лиц. В связи с этим рекомендуется и в этой ситуации указывать, что финансы переводятся друзьям, родным, в качестве возврата долга.

Кроме того, если гражданин переводит деньги в качестве подарка на день рождения или другой праздник, стоит прописать это при совершении транзакции.

Юристы напоминают, что безвозмездные переводы денег не облагаются налогом.