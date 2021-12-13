Помощник Госсекретаря США посетит Москву и Киев

Карен Донфрид прибудет в столицы двух государств в период с 13 по 15 декабря, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение Госдепартамента США. В рамках визитов она встретится с государственными должностными лицами обеих стран и обсудит наращивание военного потенциала Россией на границе с Украиной.

В Белом доме подчеркнули, что одной из тем также станет усиление обязательств Соединённых Штатов в отношении суверенитета украинского государства. Как отметили в Госдепартаменте США, не останется в стороне и вопрос по урегулированию конфликта на Донбассе.

Американские власти намерены достичь дипломатического прогресса в прекращении боевых действий в данном регионе через выполнение минских соглашений. С кем именно из чиновников встретится помощник Госсекретаря не уточняется. Также неизвестна и последовательность её поездок. В Белом доме добавили, что на следующей неделе Донфрид отправится в Брюссель, где проведёт консультации уже с союзниками по НАТО и ЕС о дипломатическом решении украинско-российского конфликта.

Ранее президенты России и США провели двухчасовые переговоры в онлайн-формате. Их главной темой стала Украина.