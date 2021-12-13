Законопроект о введении цифровых кодов на некоторых видах транспорта Госдума снимет с рассмотрения

Об этом сообщил председатель нижней палаты. Газета РБК выяснила, что документ направят на доработку.

Решение не обсуждать нашумевший законопроект спикер Госдумы объяснил тем, что законодатели учли мнение регионов и обращения граждан. Благодаря обратной связи замечания услышали, написал Вячеслав Володин у себя в телеграм-канале. Он напомнил, что президент ранее требовал не принимать опрометчивых решений по поводу QR-кодов.

Власти большинства регионов поддержали законопроекты о цифровых сертификатах в поездах и самолётах, а также общественных местах. А вот население против. По всей стране больше месяца идут митинги и пикеты, они как правило несогласованные. Акции вчера прошли в Екатеринбурге, Архангельске, Новосибирске. Люди называли цифровые сертификаты способом порабощения и требовали не допустить их введения. Работу над законопроектом о QR-кодах на транспорте в правительстве продолжат, в отличие от документа, который касается баров, ресторанов и других общественных мест.

Госдума его рассмотрит, как и планировала, в первом чтении в четверг, рассказал газете РБК источник, близкий к правительству.

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах месяц назад. Несмотря на то, что документы ещё не прошли даже первое чтение, во многих регионах уже действуют цифровые сертификаты в общественных местах и реже на транспорте.