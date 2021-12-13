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07:07, 13 декабря 2021

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» отложенный ранее из-за неполадок запланирован на сегодня

Госкомиссия ознакомилась с итогом работ по устранению обнаруженных замечаний, сообщили в «Роскосмосе». Там добавили, что ракету уже установили на стартовой площадке космодрома «Байконур». Пуск «Протона-М» откладывали три раза.

Изначально она должна была стартовать в ноябре. Позже запуск перенесли на 6 декабря, однако специалисты обнаружили неполадку в разгонном блоке и вновь отложили старт на 12 число. Когда ракету вывезли на стартовый стол, выяснилось, что замечание выявили вновь. В итоге «Протон-М» вернули в монтажно-испытательный корпус.

Ракета-носитель должна вывести в космос спутники «Экспресс-АМУ3» и «АМУ7». Они необходимы для телерадиовещания и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья. Изначально их запуск также планировался гораздо раньше — в прошлом году. Но этого не произошло из-за поздней поставки полезной нагрузки из Италии.

На сегодняшний день орбитальная группировка «Космической связи» состоит из 12 спутников «Экспресс».


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