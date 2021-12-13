Россия указала на риск оживления старых вирусов из-за таяния вечной мерзлоты, сообщил дипломат Николай Корчунов

По его словам, Москва инициировала в рамках Арктического совета проект о биологической безопасности, передает РИА Новости.
В Арктический совет входят восемь государств, в том числе Россия, США и скандинавские страны.
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По его словам, Москва инициировала в рамках Арктического совета проект о биологической безопасности, передает РИА Новости.
В Арктический совет входят восемь государств, в том числе Россия, США и скандинавские страны.
Ответ на письмо-обращение ко мне г-на Сергея Пархоменко И сегодня считаю работу «Мемориала» важной и необходимой в деле восстановления исторической правды и памяти невинно осужденных в годы репрессий. Вместе с тем его работа, подходы к увековечению нуждаются в коренной перестройке и тщательной проверке лиц…