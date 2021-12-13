В Польше с сегодняшнего дня от коронавируса начнут вакцинировать детей

Обезопасить себя от заражения ковидом теперь есть возможность у детей от 5 до 11 лет, сообщили в польском Минздраве. С разрешения родителей они могут привиться вакциной Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Именно этот препарат рекомендовало использовать Европейское агентство по лекарственным средствам.

В Министерстве здравоохранения Польши подчеркнули, что правительство страны заключило контракт с производителем данной вакцины на поставку более одного миллиона доз в текущем месяце. Ранее использование Comirnaty было разрешено для людей старше 12 лет.

Между тем в Европейском агентстве по лекарственным средствам отметили, что наиболее частыми побочными эффектами от действия препарата являются повышенная утомляемость, головная боль, припухлость в месте укола, а также боли в мышцах и озноб. Однако она, по словам специалистов, безопасна для здоровья.

Стоит отметить, что Польша является одной из лидеров по темпам вакцинации населения. На сегодняшний день в стране от ковида привилось больше 80% жителей.

Начать использование вакцины Comirnaty для детей от 5 лет планируют завтра в Люксембурге.