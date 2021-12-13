В Мосгорсуде огласят приговор обвиняемым в убийстве криминального авторитета известного как Япончик

На скамье подсудимых в рамках процесса находятся два человека. Это уроженцы Абхазии Муртази Шадания и Джамбула Джанашия. Один из них, по версии следствия, привез в Москву орудие убийства — снайперскую винтовку, а также изучил распорядок дня Япончика. Другой, согласно материалам дела, обеспечивал связь исполнителей с организаторами преступления.

Прокуратура потребовала для обвиняемых от 16 до 17 лет заключения. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных: по данным радио Business FM, она единогласно признала Шаданию и Джанашию виновными в убийстве Япончика.

Сами они, впрочем, обвинения отрицают, хотя ранее на них дал показания их предполагаемый сообщник Каха Газзаев, заключивший сделку со следствием.

В апреле его приговорили к 14 годам заключения. Еще три фигуранта дела, в том числе предполагаемый организатор убийства, объявлены в розыск, двое, как считает следствие, прячутся на родине в Абхазии.

69-летний криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, известный как Япончик, был расстрелян в июле 2009 года у ресторана в центре Москвы, спустя несколько месяцев он скончался в больнице от осложнений.