Полиция сорвала в Москве вечер солидарности с политзаключенными

Как рассказали организаторы, почти сразу после начала благотворительного аукциона накануне вечером нагрянули силовики и заявили, что в помещении не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим, передает портал «ОВД-Инфо*». Российские власти считают его иностранным агентом. Задержаний не было, но мероприятие пришлось завершить на два часа раньше, чем планировалось.



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