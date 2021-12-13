Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что приближается новая волна коронавируса

По его словам, она вызвана штаммом «омикрон», который ранее был выявлен в Южной Африке. В этой связи британские власти разрешили всем совершеннолетним пройти ревакцинацию до Нового года. Джонсон отметил, что двух доз вакцин будет недостаточно, но третья может иметь большое значение в борьбе с новым вариантом коронавируса.