Главы МИД стран G7 предупредили Россию, что возможное вторжение на Украину будет дорого стоить

Встреча министров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии прошла накануне в Ливерпуле. Как говорится в совместном заявлении, у России не должно остаться сомнений, что дальнейшая военная агрессия в отношении Украины будет иметь серьезные последствия, передает британская медиакомпания «Би-би-си». В свою очередь, в Москве неоднократно отвергали подозрения в подготовке к вторжению в соседнюю страну.
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