Минтранс, по данным издания РБК, продолжит работу над законопроектом о введении QR-кодов

Ночью спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что документ снимут с рассмотрения в Госдуме. По его словам, решение принято в диалоге с правительством и с учетом мнения граждан. Но в министерстве транспорта пояснили, что от инициативы не откажутся совсем, ее собираются скорректировать. Законопроект предполагает введение цифровых кодов, подтверждающих иммунитет от коронавируса, в самолетах и поездах. Вместе с ним правительство внесло в Госдуму еще один законопроект о QR-кодах, который касается общественных мест.
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