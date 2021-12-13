Противники вакцинации накануне на два часа перекрыли трассу Киев-Харьков

В украинской полиции сказали, что протесты прошли в городе Полтава. По оценке властей, в акции приняли участие 50 человек. В тот же день коло тысячи противников обязательной вакцинации прошли маршем по центральным улицам Киева. Информации о задержаниях нет.
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