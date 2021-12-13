В новом правительстве Германии заявили о невозможности одобрить проект «Северный проект-2»

Российский газопровод на данный момент не соответствует нормам ЕС, сказала в интервью телеканалу ZDF глава МИД Анналена Бербок. В чем именно, она не уточнила. Газопровод достроен, для его запуска нужна сертификация в Германии и решение Еврокомиссии