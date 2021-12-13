Володин: Госдума не станет рассматривать инициативу правительства ввести QR-коды на транспорте

Спикер Вячеслав Володин написал ночью, что было учтено мнение регионов и обращения граждан. По его словам, решение принято в диалоге с правительством. Сегодня обсуждать законопроект в Госдуму должны прийти вице-премьер Татьяна Голикова и министр транспорта Виталий Савельев. Был внесен и второй законопроект о цифровых кодах, подтверждающих иммунитет от коронавируса, который касается общественных мест.
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