Володин: Госдума не станет рассматривать инициативу правительства ввести QR-коды на транспорте

Спикер Вячеслав Володин написал ночью, что было учтено мнение регионов и обращения граждан. По его словам, решение принято в диалоге с правительством. Сегодня обсуждать законопроект в Госдуму должны прийти вице-премьер Татьяна Голикова и министр транспорта Виталий Савельев. Был внесен и второй законопроект о цифровых кодах, подтверждающих иммунитет от коронавируса, который касается общественных мест.