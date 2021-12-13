Захватившие Афганистан талибы намерены обсудить права женщин с богословами

В движении «Талибан*» сказали о существовании некоторых противоречий по этому вопросу, поэтому хотят услышать мнение специалистов по исламу, передает телеканал «Толо ньюс». Вскоре после прихода к власти талибы* заставили женщин и девочек учиться отдельно, запретили заниматься спортом и занимать руководящие посты. В России движение «Талибан*» признано террористической организацией и запрещено.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.