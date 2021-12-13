Евросоюз выделит еще 30 миллионов долларов в помощь гражданскому обществу Белоруссии

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, средства пойдут молодежи, независимым СМИ, малому и среднему бизнесу, который покинул страну, а также деятелям культуры. Она подчеркнула, что ЕС поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию.