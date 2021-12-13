В российском МИДе предупредили, что НАТО столкнется с тяжелыми последствиями в случае расширения на восток

При увеличении числа членов альянса их безопасность не усилится, сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. В интервью газете «Известия» он подчеркнул, что Россия будет отстаивать эту позицию. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москву беспокоит возможность принятия Украины в НАТО и размещение вооружений альянса у своих границ.
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