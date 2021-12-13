Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, сообщил спикер Вячеслав Володин

Работа над вторым законопроектом правительства о QR-кодах в общественных местах будет продолжена, написал после этого в телеграм-канале вице-спикер, «единоросс» Петр Толстой. Володин после полуночи объяснил решение снять документ диалогом с правительством. По его словам, было учтено мнение граждан. Инициатива расширить систему цифровых кодов, подтверждающих иммунитет от коронавируса, ранее вызвала протесты и критику в соцсетях.