Личный врач Михаила Саакашвили назвал неудовлетворительным состояние бывшего президента Грузии

У него общая слабость, добавились в последние два дня желудочные и кишечные проблемы, сказал Николоз Кипшидзе. По его словам, необходимы высококвалифицированная диагностика и передовые препараты. Саакашвили держал 50 дней голодовку в знак протеста против задержания, которую прекратил после перевода в военный госпиталь. В Грузии в отношении бывшего президента, который вернулся на родину, были вынесены обвинительные приговоры. Теперь его также обвиняют в незаконном пересечении границы.