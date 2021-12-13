Личный врач Михаила Саакашвили назвал неудовлетворительным состояние бывшего президента Грузии

У него общая слабость, добавились в последние два дня желудочные и кишечные проблемы, сказал Николоз Кипшидзе. По его словам, необходимы высококвалифицированная диагностика и передовые препараты. Саакашвили держал 50 дней голодовку в знак протеста против задержания, которую прекратил после перевода в военный госпиталь. В Грузии в отношении бывшего президента, который вернулся на родину, были вынесены обвинительные приговоры. Теперь его также обвиняют в незаконном пересечении границы.
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