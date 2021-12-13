Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» сейчас не может быть одобрен

Министр считает, что российский газопровод на данный момент не соответствует нормам ЕС. В эфире телеканала ZDF Бербок отметила, согласно коалиционному соглашению нового правительства Германии кабинет министров должен следовать европейским нормам по энергетическим вопросам. В чем именно несоответствие, она не уточнила. Газопровод достроен, но для его запуска нужно разрешение регулятора Германии, а затем Еврокомиссии.