Спикер Госдумы заявил, что правительственный законопроект о введении QR-кодов на транспорте не будет принят

Вячеслав Володин написал ночью в своем телеграм-канале, что сегодня документ снимут с рассмотрения в нижней палате парламента. По его словам, это результат диалога Госдумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Ранее кабинет министров внес два законопроекта о QR-кодах – первый предполагает введение цифровых кодов, подтверждающих вакцинацию в поездах и самолетах, второй – более широкое распространение в общественных местах.

Обсуждать инициативы в Госдуму сегодня должны прийти вице-премьер Татьяна Голикова и министр транспорта Виталий Савельев.

Ранее издание РБК писало, что в «Единой России» опасаются обрушения рейтинга партии в случае принятия этих законопроектов.