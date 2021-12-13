Чемпионат России по футболу завершится в этом году сегодняшним матчем «Спартака» и «Сочи»

После этого тура клубы уходят на зимнюю паузу. Встреча начнется на стадионе «Фишт» в 19 часов. «Спартак» недавно вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе, находится на три позиции выше в турнирной таблице премьер-лиги, но по статистике ни разу не выигрывал у команды «Сочи» на ее поле, напоминает ТАСС. По сведениям профильных изданий, этот матч может стать последним для Руя Витории как главного тренера «Спартака».

