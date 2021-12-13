Президент ЮАР, где ранее впервые выявили штамм «омикрон», ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Как сообщила в «Твиттере» его канцелярия, глава государства Сирил Рамапоса передал полномочия вице-президенту и призвал граждан активнее вакцинироваться. Каким именно вариантом коронавируса он заразился, не уточняется. Ранее из-за штамма «омикрон» ряд стран, в том числе Россия, ввели ограничения на въезд из Южной Африки.