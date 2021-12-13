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01:10, 13 декабря 2021

В Архангельске, Екатеринбурге и Новосибирске накануне прошли акции против QR-кодов

Они были немногочисленными – в Екатеринбурге, где власти согласовали протесты, вышли, по оценке местных СМИ, около 350 человек. В других городах согласования не было, и демонстрантов было меньше. В Архангельске двух активистов задержали и оставили в полиции на ночь до суда. Демонстранты, в частности, называли цифровые коды, подтверждающие иммунитет от коронавируса, способом порабощения людей. Протесты вызваны инициативой правительства ввести QR-коды на транспорте. Впрочем, система цифровых кодов в разной форме уже действует в большинстве регионов России.



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