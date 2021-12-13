Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, заявил ночью спикер Госдумы

Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что это связано с результатом диалога парламента с правительством и с учетом мнений регионов и россиян. Законопроект должны были обсудить сегодня в Госдуме. Он вводит требование к пассажирам поездов дальнего следования и самолетов иметь цифровые коды, которые подтверждают иммунитет от коронавируса. Ранее к записи Володина в телеграмм-канале об этой инициативе пользователи оставили полмиллиона комментариев, в основном, негативных.
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