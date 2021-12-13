Дональд Трамп открыл свой «тур истории» по США в компании журналиста, бывшего телеведущего Фокс Ньюз Билла О’Райли

Билеты проданы не полностью, но несмотря ни на что, сегодня шоу состоится в Орландо в штате Флорида.

В субботу в городе Санрайз в южной Флориде открылся совместный тур по США бывшего президента Дональда Трампа и журналиста Билла О-Райли. Армии поклонников в фирменных красных кепках МАГА — Make America Great Again, Трамп со сцены вновь рассказал, что выборы у него были украдены, что не чувствует, что Америка сейчас является великой , высмеял президента США Джо Байдена и описал страну как пронизанную преступностью и пораженную инфляцией. Толпа на стадионе встречала реплики овациями — иногда стоячими. Неожиданно Трамп заявил, что ему нравился президент Барак Обама, назвав его «умным и знающим», но обвинив при этом в создании «чудовищной разобщенности и ненависти» в Америке. Трамп добавил при этом, что в теорию заговора о том, что Обама секретно управляет страной вместо Байдена, не верит — слишком уж Обама любит играть в гольф, сказал Трамп, из четырех лет президентства проведший на гольф-поле почти целый год. Упомянул со сцены Дональд Трамп и президента России Владимира Путина — ни Путин, ни председатель КНР Си Цзиньпинь, ни лидер КНДР Ким Чен Ын не уважают Байдена, сообщил бывший президент, в то время как у него «лучше всего получалось с тиранами. По какой-то причине я отлично с ними поладил. … Разве это не лучше, чем ядерная война?», сказал Трамп.

Многие места на гигантской арене в Санрайзе вчера оставались пустыми — в результате верхний уровень был закрыт, а и покупатели билетов были «повышены» до нижнего яруса. Сотни билетов не проданы и на сегодняшнее шоу в Орландо и на выступление в Хьюстоне через неделю. Доказательство вакцинации или негативный тест на коронавирус для посещений шоу Трампа не требуется.