Главы МИД стран ЕС обсудят сегодня инициативу о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае

Не посылать государственных представителей в Пекин ранее решили уже несколько западных стран.

Предполагается, что министры обменяются сегодня мнениями о присутствии на дипломатическом уровне на Олимпиаде в Пекине, однако, каких-либо конкретных решений сегодня приниматься не будет. Об этом агентство ТАСС сообщало со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС. Он добавил, что ответ на вопрос о том, бойкотировать ли соревнования или нет, каждое государство должно будет определить самостоятельно.

Первыми о дипломатическом бойкоте Зимних игр объявили в Соединённых Штатах. В Вашингтоне сказали, что в администрация президента Джо Байдена не примет участия в Олимпиаде из-за продолжающегося геноцида уйгуров и других нарушений прав человека в Китае. Позже о схожем решении объявили и в Австралии.

В МИДе КНР в свою очередь ответили, что Вашингтон и Канберра «заплатят цену за свои ошибочные действия». Саму идею бойкота в Пекине назвали фарсом.

До начала Олимпийских игр в Пекине остаётся менее двух месяцев. Они пройдут с 4-ого по 20-ое февраля.