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00:06, 13 декабря 2021

В РФ уже более 10 млн заболевших ковидом, но темпы распространения инфекции снижаются пятую неделю подряд

Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Независимый дефограф Алексей Ракша считает, что переболевших ковидом гораздо больше.

Новая волна коронавирусной инфекции в России неизбежна, считает Ракша, и будет она в конце января. Доминировать будет штамм омикрон. Сегодня ВОЗ объявила, что новый штамм выявлен уже в 63 странах, и он действительно лучше уклоняется от действия вакцин, однако в большинстве выявленных случаев вызванный им коронавирус протекает легче, чем при заражении доминирующим ныне в мире индийским дельта-штаммом.



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