В Государственной думе состоится «день фракций», в рамках которого обсудят вопрос введения QR-кодов на транспорте

Фактически состоится ряд встреч. На них будут присутствовать вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Виталий Савельев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как ожидается, первое обсуждение состоится в 10 утра с «Единой Россией», а дальше во всех остальных фракциях.

В свою очередь председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме намерены внимательно оценить готовность транспортной системы к введению системы использования цифровых сертификатов о вакцинации, чтобы то не свелось к ограничению прав людей.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта был подан в государственную думу еще в ноябре. Как ожидалось, он может начать работать уже с февраля будущего года. Однако после активного недовольства граждан рассмотрение документа неоднократно переносилось.

Отмечается, что если российские власти в конечном счете примут инициативу, то для того, чтобы попасть в магазин или аптеку, предъявлять цифровое подтверждение вакцинации не придется.